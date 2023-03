Heart health initiative aims to reach Latinas / Iniciativa de salud del corazón tiene como objetivo llegar a las latinas

Para Español, favor clic aquí.

A local women's heart health center is on a mission to improve Latina heart health. Doctors with the Women's Heart Center at Christ Hospital recently launched the Latina Heart Health Awareness Campaign to bring attention to the prevalence of heart disease in the Latino community, specifically among women.

"The reality is heart disease is the number one cause of death in all women, and we know that Latina women are disproportionately affected by the risk factors of heart disease," says Odayme Quesada, MD, medical director of the Women's Heart Center. "Heart disease is truly 80% preventable, and the way we prevent it is by raising awareness of the risk factors and treating those risk factors before someone develops the disease."

Quesada notes more than 43% of Latinos have at least one cardiovascular disease such as hypertension, coronary disease or heart failure. More than 70% of Latina women will have at least one risk factor for heart disease, including obesity, hypertension, diabetes or high cholesterol.

Additionally, Latina women, on average, develop cardiovascular disease about 10 years before white women, she says.

"The reason that we're doing this campaign is that only one in three Latinas will know that heart disease is the number one cause of death in them, in women."

RELATED: How a rural hospital broke language barriers to provide COVID vaccines to immigrants

Quesada points out the Latino community is heterogeneous.

"A Latino from Latin America may have different risk factors to a Caribbean Latino from Dominican Republic or Cuba or Latinos from Mexico, which are the groups that are a little bit bigger," she says. "If you're born in the United States, you have better outcomes than if you're actually born outside of the United States."

The year-long initiative includes community events and producing regular videos in Spanish focusing on heart health and cardiac diseases.

For example, Quesada says, "Coming up, we're going to have a video that talks about maternal health and cardiovascular disease because we know that heart disease is the number one cause of death of new moms, and Mother's Day is a good time to talk about that."

She says it's important to provide the information in Spanish as it's the first language of many in the Latino community. The initiative is working with grassroots organizations in the Latino community to make sure they reach those who might otherwise be missed by broad-ranging efforts.

Language can be an additional barrier preventing Latinos from seeking health care. While they may speak English, if it's not someone's primary language, and translations can be difficult to navigate.

RELATED: Esperanza Center aims to bring hope to Latino community

Quesada notes the profession needs more Latino physicians — as well as other underrepresented minorities — so the workforce matches the population.

"In addition to increasing excitement among our minority students to go into fields like medicine — we definitely need the representation — we also need to educate all providers to be able to provide care to patients, regardless of their race or ethnicity, and to actually receive training on biases that can occur as a result of differences in language or differences in race and ethnicity," Quesada says.

The campaign is led by Dr. Odayme Quesada, Dr. Mariana Canoneiro, and Dr. Maria Espinola.

Iniciativa de salud del corazón tiene como objetivo llegar a las latinas

Un centro local de salud cardíaca para mujeres tiene la misión de mejorar la salud cardíaca de las latinas. Los médicos del Women's Heart Center en Christ Hospital lanzaron recientemente la Campaña Latina de Concientización sobre la Salud del Corazón para llamar la atención sobre la prevalencia de enfermedades cardíacas en la comunidad latina, específicamente entre las mujeres.

"La realidad es que la enfermedad cardíaca es la principal causa de muerte en todas las mujeres, y sabemos que las mujeres latinas se ven afectadas de manera desproporcionada por los factores de riesgo de la enfermedad cardíaca", dice Odayme Quesada, MD, directora médica del Women's Heart Center. "La enfermedad cardiaca es verdaderamente prevenible en un 80%, y la forma en que la prevenimos es creando conciencia sobre los factores de riesgo y tratándolos antes de que alguien desarrolle la enfermedad".

Quesada señala que más del 43% de los latinos tienen al menos una enfermedad cardiovascular como hipertensión, enfermedad coronaria o insuficiencia cardíaca. Más del 70% de las mujeres latinas tendrán al menos un factor de riesgo de enfermedad cardíaca, como obesidad, hipertensión, diabetes o colesterol alto.

Además, las mujeres latinas, en promedio, desarrollan enfermedades cardiovasculares unos 10 años antes que las mujeres blancas, dice.

"La razón por la que estamos haciendo esta campaña es que solo una de cada tres latinas sabe que la enfermedad cardíaca es la principal causa de muerte en ellas, en las mujeres".

Quesada señala que la comunidad hispana/latina es heterogénea.

“Los factores de riesgos puede variar según el subgrupo de hispanos. Por ejemplo, los factores de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares varian si eres dominicano, cubano o mexicano, que son los grupos hispanos más grandes en los EE.UU”, dice. "Si naces en los E.E UU., tienes mejores resultados que si en realidad naciste fuera de los EE.UU”.

La iniciativa de un año incluye eventos comunitarios y la producción de videos regulares en español que se enfocan en la salud del corazón y las enfermedades cardíacas.

Por ejemplo, Quesada dice: "Próximamente, vamos a tener un video que hable sobre la salud materna y las enfermedades cardiovasculares porque sabemos que las enfermedades cardíacas son la principal causa de muerte de las nuevas mamás, y el Día de la Madre es un buen momento para hablar de eso".

Ella dice que es importante proporcionar la información en español, ya que es el primer idioma de muchos en la comunidad latina. La iniciativa está trabajando con organizaciones de base en la comunidad latina para asegurarse de que lleguen a aquellos que de otro modo podrían pasar desapercibidos en esfuerzos de gran alcance.

El idioma puede ser una barrera adicional que impide que los latinos busquen atención médica. Si bien pueden hablar inglés, si no es el idioma principal de alguien, las traducciones pueden ser difíciles de navegar.

Quesada señala que la profesión necesita más médicos latinos, así como otras minorías subrepresentadas, para que la fuerza laboral coincida con la población.

"Además de aumentar el entusiasmo entre nuestros estudiantes minoritarios p[2] ara dedicarse en campos como la medicina,[3] definitivamente necesitamos la representación, también debemos educar a todos los proveedores para que puedan brindar atención a los pacientes, independientemente de su raza o etnia, y para que realmente reciban capacitación sobre los sesgos que pueden ocurrir como resultado de las diferencias en el idioma o las diferencias en raza y etnia", dice Quesada.

La campaña está dirigida por la Dra. Odayme Quesada, la Dra. Mariana Canoneiro y la Dra. María Espínola.

Special thanks to Lorena Mora-Mowry of MujerLatinaToday for assistance with the Spanish transcription.