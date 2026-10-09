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Portal de elecciones legislativas en Ohio y Kentucky

91.7 WVXU | By Dany Villarreal Martinez, WVXU
Published October 9, 2026 at 2:12 PM EDT
Los votantes recibieron estas bandas al salir del Kentucky Exposition Center en el dia de las elecciones 2020 en Louisville, Ky.
Darron Cummings
/
AP
Los votantes recibieron estas bandas al salir del Kentucky Exposition Center en el dia de las elecciones 2020 en Louisville, Ky.

Si vives en Greater Cincinnati, hablas Español, y te sientes un poco perdido esta elección — no estás solo. Bienvenido a la edición en Español del portal de Elecciones en 91.7 WVXU.

Fechas importantes

Ya no es posible registrarse para votar en los dos estados, pero hay otras fechas importantes para tener en cuenta.

En Ohio, Voto en ausencia por correo, voto en el extranjero o votante militar en el extranjero comienzan el 6 de Octubre hasta el día 2 de noviembre, un día antes de las elecciones. El voto en ausencia en persona comienza el día 6 de Octubre y cerraran el día 1 de noviembre. Para más información, revisen este artículo por Lilley Halloran acerca de cómo llegar a centros de votación en Ohio.

Para un calendario completo de Ohio, visite esta página.

En Kentucky es muy diferente. El periodo para votar antes de las elecciones solo será de 6 días, comenzando el día 21 de Octubre. Si usted no registró una excusa válida con el estado para votar antes, solo podrá hacerlo los días 29, 30 y 31 de Octubre.

Para un calendario completo de Ohio, visite esta página.

Recursos en Español

La Comisión de Asistencia Electoral de los EE. UU cuenta en su pagina proviene un glosario de términos y frases que se utilizan en la administración de las elecciones en los Estados Unidos. Visite el glosario visitando esta página.

Tags
Politics 2026 midterms
Dany Villarreal Martinez, WVXU
Dany joined WVXU as the first Adam R. Scripps Fellow in 2026.
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